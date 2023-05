EUREX/DAX-Futures mit vorsichtigem Start in Notenbank-Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures im frühen Verlauf am Dienstag. Nach dem langen Wochenende kehren die Marktteilnehmer nur zögerlich an den Markt zurück. Bis zur Vorlage der zwei großen Zinsentscheidungen dieser Woche von der EZB und der US-Notenbank dürfte der Markt keine großen Sprünge machen, heißt es im Handel. Dazu habe die überraschende Zinserhöhung in Australien vor Augen geführt, dass der Markt mit seinen Konsenserwartungen auch falsch liegen könne.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 33 auf 16.047 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.080 und das Tagestief bei 16.032 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.700 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 02:48 ET (06:48 GMT)