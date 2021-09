EUREX/DAX-Futures nach Wahlausgang in Rally-Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--In Rallylaune zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen. Der Wahlausgang in Deutschland kommt in Europa gut an. Ein Links-Bündnis wurde vermieden, gleichzeitig auch ein starkes konservatives, das der EZB-Politik hätte Schwierigkeiten bereiten können. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 150 auf 15.685 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.699 und das Tagestief bei 15.536 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.600 Kontrakte.

September 27, 2021 02:34 ET (06:34 GMT)