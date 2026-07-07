EUREX/DAX-Futures ruhen sich aus

08:35

DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor dem Start der Kassabörsen. Nach dem Kurssprung auf Allzeithoch ruhen sich die Kontrakte in einer Seitwärtsbewegung aus. Große Impulse von außen gibt es nicht, der Umsatz ist mit 670 Kontrakten im Frontmonat sehr gering. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 61 auf 25.906 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.958 und das -tief bei 25.838 Punkten.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)