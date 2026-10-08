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EUREX/DAX-Futures rutschen ab

DOW JONES--Die DAX-Futures geben im Vormittagsverlauf am Donnerstag nach, obwohl die Nachrichtenlage nach dem Fed-Protokoll vom Vorabend als eher entlastend eingeschätzt wurde. Allerdings ziehen die Ölpreise wieder stark an. "Vor allem das erhöhte Volumen um die Tageszeit ist ein kleines Ausrufezeichen", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 118 auf 25.108 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.254 und das Tagestief bei 25.106 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.538 Kontrakte.

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DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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