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EUREX/DAX-Futures schwächer durch Absicherungen

DOW JONES--Schwächer tendieren die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Belastend wirkt der erneute Ölpreis-Anstieg und schwindenden Friedenshoffnungen im Nahen Osten. "Allerdings wird auch über die Futures abgesichert, während man Einzelunternehmen kauft", sagt ein Händler. Denn die Berichtssaison laufe gut. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 193 auf 25.576 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.706 und das Tagestief bei 25.574 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 940 Kontrakte.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)

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