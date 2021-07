EUREX/DAX-Futures seitwärt in den Options-Verfall

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures im Frühhandel am Donnerstag. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8 auf 15.760 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.767 und das -tief bei 15.725 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.277 Kontrakte.

Damit setzt sich die Seitwärtstendenz fort. In den Blick rückt nun zunehmend der kleine Verfallstermin mit dem Auslaufen der Juli-Optionen am Freitag. Bis dahin könnte der Future in der engen Spanne zwischen 15.750 und 15.800 festgehalten werden, heißt es am Markt.

