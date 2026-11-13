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EUREX/DAX-Futures seitwärts - Keine klare Nachrichtenlage

DOW JONES--Mit leichtem Minus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Die uneinheitliche Nachrichtenlage spreche für eine Seitwärtsbewegung, heißt es am Markt. Die Entwicklungen um Ukraine-Gespräche, Folgen des CEO-Wechsels bei Nvidia und Inflations- und Zinssorgen seien schwer unter einen Hut zu bringen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 84 auf 26.811 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.851 und das Tagestief bei 26.726 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.265 Kontrakte.

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DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 02:25 ET (07:25 GMT)

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