EUREX/DAX-Futures seitwärts - Markt auf Themensuche
DOW JONES--Etwas leichter tendieren die DAX-Futures am Montagmorgen. Der Markt sei derzeit noch auf Themensuche, klare Marktthemen jenseits der KI-Erholung vom Freitag in den USA gebe es bislang nicht. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 48 auf 25.827 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.927 und das Tagestief bei 25.762 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.210 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)