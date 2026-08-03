EUREX/DAX-Futures springen kurz über 26.000 Pkt

03.08.26 08:19 Uhr

DOW JONES--Kräftig aufwärts geht es am Montagmorgen mit den DAX-Futures. Die Kontrakte stehen kurz vor einem neuen Allzeithoch, im Hoch wurde bereits kurz die 26.000er-Marke überschritten. Kurstreiber ist die Entspannung beim Ölpreis. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 262 auf 25.972 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.001 und das -tief bei 25.895 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 656 Kontrakte.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)