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EUREX/DAX-Futures springen kurz über 26.000 Pkt

DOW JONES--Kräftig aufwärts geht es am Montagmorgen mit den DAX-Futures. Die Kontrakte stehen kurz vor einem neuen Allzeithoch, im Hoch wurde bereits kurz die 26.000er-Marke überschritten. Kurstreiber ist die Entspannung beim Ölpreis. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 262 auf 25.972 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.001 und das -tief bei 25.895 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 656 Kontrakte.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)