EUREX/DAX-Futures starten leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich am Mittwochmorgen die DAX-Futures vor Eröffnung der Kassamärkte. Der September-Kontrakt verliert 44 auf 15.729 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.783 und das -tief bei 15.711 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 3.400 Kontrakte. Vor Beginn der Berichtssaison sei der Markt wieder in Wartestellung gegangen, heißt es. Dies gelte auch für die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Abend.

July 14, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)