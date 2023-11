EUREX/DAX-Futures starten noch wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind die DAX-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Die Märkte warten mit Spannung auf die deutschen Inflationsdaten am frühen Nachmittag. Angesichts der hohen Absicherungsquoten an Europas Aktienmärkten halten Händler eine Erleichterungsrally bei besseren Daten für möglich. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 7 auf 16.033 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.053 und das Tagestief bei 16.023 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.925 Kontrakte.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2023 02:23 ET (07:23 GMT)