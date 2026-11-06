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EUREX/DAX-Futures unter Druck durch Stops und Absicherungen

DOW JONES--Der Druck auf die DAX-Futures verstärkt sich am Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt baut sein Minus auf 364 auf 26.054 Punkte aus. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.300 und das Tagestief bei 26.052 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.875 Kontrakte. "Die erste Stunde nach Kassa-Eröffnung dürfte den stärksten Druck zeigen", sagt ein Händler. Denn dann würden Positionen bei Aktien und Optionen bereinigt, automatische Stop-Losses ausgelöst und bewusste Kursabsicherungen vorgenommen.

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Vor allem vom Optionsmarkt dürfte Druck kommen: "In den USA sind gestern die Impliziten Volatilitäten explodiert". Der VIX-Index schoss um fast 70 Prozent nach oben. Dies sei hauptsächlich durch die Eindeckung von zuvor verkauften Optionen ausgegangen und könnte zeitweise auch in Europa die Optionsprämien treiben. Vor allem an der Volatilität ausgerichtete Aktienfonds würden dann ihren Aktienanteil reduzieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 02:36 ET (07:36 GMT)

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