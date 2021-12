EUREX/DAX-Futures verteidigen Aufschläge

GO

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Beiersdorf kauft in den USA Hautpflegeschäft Chantecaille -- HORNBACH trotz Gewinnrückgang zuversichtlich -- Fraport im Fokus

Ex-ifo-Chef Sinn: Die Inflation kommt in Wellen - ähnlich wie die Pandemie. BYD will Tesla einholen. Experten erwarten massive Korrektur am Kryptomarkt. Erster Wikipedia-Eintrag als NFT versteigert. Deutsche Bank-Prognose für 2022: Worauf Anleger im neuen Jahr achten sollten. Novogratz setzt auf Ethereum: Darum wird die Kryptowährung Bitcoin outperformen.