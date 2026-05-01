EUREX/DAX-Futures vom Tief erholt

DOW JONES--Etwas leichter, aber schon deutlich erholt von ihren Tiefständen, zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Die Scharmützel im Persischen Golf werden vom Handel immer weniger ernstgenommen und als Teil der Verhandlungsstrategie mit eingepreist. Entsprechen hat sich der Juni-Kontrakt schon wieder rund ein halbes Prozent vom Tagestief erholt. Der DAX-Futures reduziert sein Minus auf 158 auf 25.100 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.245 und das Tagestief bei 24.960 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.157 Kontrakte.

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(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)