EUREX/DAX-Futures wenig volatil erwartet bis zu den US-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich am Mittwochmorgen die DAX-Futures. Händler rechnen bis zur Vorlage der US-Verbraucherpreise am Nachmittag mit einem umsatzarmen und gering volatilen Geschäft. Im Fokus stehe nur die Zahlenflut aus der Berichtssaison in Europa und damit die Einzelwerte.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 11 auf 16.035 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.048 und das Tagestief bei 16.012 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.963 Kontrakte.

May 10, 2023 02:32 ET (06:32 GMT)