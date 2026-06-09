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EUREX/Deutsche Renten-Futures fallen weiter

08.06.26 08:47 Uhr

DOW JONES--Weiter abwärts geht es am Montagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Der Ansprung der US-Renditen nach dem Schock über den viel stärker als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht belastet. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 34 Ticks auf 125,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,53 Prozent und das Tagestief bei 125,12 Prozent. Der Buxl-Futures verliert 30 Ticks auf 108,22 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 17 Ticks auf 115,28 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)