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EUREX/Deutsche Renten-Futures gesucht - Sorgen um Frankreich

DOW JONES--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 68 Ticks auf 121,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,17 Prozent und das Tagestief bei 120,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.437 Kontrakte. Händler sind über diese Entwicklung aber nicht glücklich, da sie ein Zeichen für Umschichtungen aus anderen europäischen Staatsanleihen in die deutschen seien. Besonders die Sorgen um die Finanzierung von Frankreich nehmen zu, denn während der Bund-Futures um 0,5 Prozent steigt, zeigt sich Frankreichs OAT-Futures 0,1 Prozent im Minus.

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Auch bei den anderen Laufzeiten geht es nach oben: Der langlaufende Buxl-Futures steigt um 106 Ticks auf 101,66 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 36 Ticks auf 112,88 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)

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