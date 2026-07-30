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EUREX/Deutsche Renten-Futures weiter unter Druck

DOW JONES--Weiter kräftig im Minus zeigen sich die deutschen Renten-Futures. Der Kurseinbruch der US-Bonds, bzw Anstieg der dortigen Renditen, belastet weiter. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 28 Ticks auf 124,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,63 Prozent und das Tagestief bei 124,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 279.965 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 98 Ticks auf 106,10 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 113,91 Prozent.

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DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 04:48 ET (08:48 GMT)