EUREX/Druck auf allen Laufzeiten - Globale Straffungsstimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Druck auf alle Laufzeiten gibt es auf die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Die Normalisierung der Zinspolitik in den USA färbt auch auf andere globale Bond-Märkte ab. Bei der Commerzbank heißt es, der anstehende Zinszyklus der Fed verstärke weiter den Druck auf die Märkte. Da in den kommenden Tagen nur wenige wichtige Daten anstehen, werfe die Fed-Sitzung der nächsten Woche bereits einen Schatten voraus. Europäische Anleihen wie die Bunds blieben für die globale Straffungsstimmung anfällig.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 169,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,80 Prozent und das Tagestief bei 169,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.300 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 32 Ticks auf 203,86 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 132,63 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 02:35 ET (07:35 GMT)