EUREX/Erholung im DAX-Future setzt sich zunächst fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem massiven Rücksetzer am Vortag setzt sich im DAX-Future am Freitag im Verlauf die Erholung fort. Der September-Kontrakt steigt um 8.30 Uhr um 64 auf 15.467 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.479 und das Tagestief bei 15.558 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.106 Kontrakte. Nun bleibt abzuwarten, bis in welche Höhen das frische Geld wie auch die Eindeckungen den Kontrakt noch treiben. Charttechnisch positiv ist zunächst, dass die Marke bei 15.433/40 Punkten zurückerobert werden konnte. Damit ist der DAX-Future wieder in seinen alte Handelsspanne zurückgekehrt. Im Tagesverlauf wird es spannend, sollte er nochmals unter die zuvor genannte Marke nach unten durchbrechen.

July 09, 2021 02:37 ET (06:37 GMT)