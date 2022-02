EUREX/Etwas festerer DAX-Future beendet Abwärtstrend

GO

Heute im Fokus

US-Börsen schließen fester -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Aroundtown weitet Aktienrückkauf aus -- Siltronic-Übernahme geplatzt -- UPS steigert Gewinn -- HeidelbergCement im Fokus

Äthiopien nimmt Boeing 737 Max wieder in Betrieb. Bahn bestellt 43 neue ICE bei Siemens. E.ON-Chef Birnbaum: "Wir brauchen russisches Gas". Alstom liefert belgischer Bahn bis zu 50 E-Loks. Salzgitter beliefert BMW-Werke in Europa ab 2026 mit CO2-armem Stahl. Boursorama soll künftig ING-Privatkunden in Frankreich bedienen. Hohe Transportpreise beflügeln Ergebnis von Hapag-Lloyd.