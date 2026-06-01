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EUREX/Friedenshoffnung dämpft Inflationssorgen und treibt Renten-Futures

12.06.26 08:41 Uhr

DOW JONES--Deutlich nach oben geht es am Freitagvormittag mit den deutschen Renten-Futures. Ein eventueller Frieden im Nahen Osten würde die Hormus-Passage wieder freimachen, die Ölpreise drücken und damit Inflationsängste dämpfen, so die Schlussfolgerung der Algo-Trader. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 43 Ticks auf 126,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,09 Prozent und das Tagestief bei 125,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.800 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 24 Ticks auf 114,8 Prozent. Der langlaufenden Buxl-Kontrakt steigt um 62 Ticks auf 108,78 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)