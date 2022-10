EUREX/Gewinnmitnahmen in Renten-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Stärkere Gewinnmitnahmen gibt es am Mittwoch vor allem in den längerlaufenden Segmenten des Anleihemarktes. Dort sei die Rally der Vortage am stärksten ausgefallen, heißt es am Markt. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 19 Ticks auf 141,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 141,74 Prozent und das Tagestief bei 141,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.000 Kontrakte. Beim langlaufenden Buxl-Futures der 30-jährigen Bundesanleihen geht es derweil sogar um 118 Ticks nach unten auf 151,66 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 121,09 Prozent.

Kontakt zum Autor: thomas.rossmann@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 03:04 ET (07:04 GMT)