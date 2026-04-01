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EUREX/Inflationssorgen drücken Renten-Futures

13.04.26 08:44 Uhr

DOW JONES--Schwächer auf allen Laufzeiten zeigen sich Montagmorgen die deutschen Renten-Futures. Belastend wirkt die Sorge vor einem globalen Inflationsschub durch steigende Energiepreise. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 29 Ticks auf 124,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,94 Prozent und das Tagestief bei 124,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 42.200 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 42 Ticks auf 107,64 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 19 Ticks auf 115,31 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)