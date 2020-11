EUREX/Leichte Gewinnmitnahmen in DAX-Futures

Werbung

Heute im Fokus

DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Enges Rennen um US-Präsidentschaft -- Allianz über Erwartungen -- Toyota erhöht Gewinnprognose -- OSRAM, GoPro, Virgin und Uber im Fokus

ams in den roten Zahlen - auch wegen OSRAM. Rheinmetall erhöht Gewinnprognose für Sparten nach starkem Quartal. Novartis erreicht in Corona-Studie Ziele nicht. Tesla-Chef will Bewerbungsgespräche für Fabrik in Grünheide führen. T-Mobile verbucht trotz Corona-Krise starke Geschäftszuwächse. freenet verdient operativ mehr und bekräftigt Ausblick.