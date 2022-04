EUREX/Renten-Futures am EZB-Tag kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der überraschende Rückgang der US-Inflationserwartungen und der US-Renditen sorgt für etwas Entspannung. Im Fokus steht nun die EZB-Entscheidung am frühen Nachmittag. Mehr als verbale Willensbekundungen werden aber trotz der galoppierenden Inflation von ihr nicht erwartet. Die Notenbanker lebten in einer "Fantasiewelt", hatte der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Otmar Issing, in der "Financial Times" gewarnt.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 155,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 155,8 Prozent und das -tief bei 155,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.830 Kontrakte. Der Buxl-Futures rückt um 12 Ticks auf 176,64 Prozent vor. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 127,75 Prozent.

