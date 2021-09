EUREX/Renten-Futures am EZB-Tag weiter abwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es auch am Donnerstagmorgen mit den deutschen Renten-Futuress. Die Renditen ziehen umgekehrt auf allen Laufzeiten an. Der Markt wartet mit Spannung auf die EZB-Aussagen am Mittag. Allerdings gebe es derzeit keine Anzeichen, dass der Bund seinen Abwärtstrend beenden könne. Damit würden auch die Renditen weiter anziehen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 7 Ticks auf 171,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,77 Prozent und das Tagestief bei 171,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures büßt zehn Ticks auf 207,96 Prozent ein. Der Bobl-Futures reduziert sich um zwei Ticks auf 135,42 Prozent.

September 09, 2021 02:32 ET (06:32 GMT)