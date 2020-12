EUREX/Renten-Futures auf allen Laufzeiten leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Die neuen März-Kontrakte geben auf allen Laufzeiten etwas nach. Mit der EZB-Sitzung am Donnerstag steht das wichtigste Ereignis der Woche noch aus. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 12 Ticks auf 178,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,11 Prozent und das Tagestief bei 178,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 34 Ticks auf 225,54 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 135,51 Prozent.

December 09, 2020 02:20 ET (07:20 GMT)