EUREX/Renten-Futures bereit zur Rally - Inflationsdruck sinkt

FRANKFURT (Dow Jones)--"Die Renten-Futures scharren mit den Hufen", sagt ein Händler am Mittwochmorgen. Denn nach zuversichtlich aufgenommenen Aussagen aus den USA vom Vorabend deuten globale Daten auf eine Fortsetzung der Disinflation hin. Nach Japan am Vortag hat auch Australien am Morgen einen geringer als erwarteten Inflationsanstieg vermeldet. Und erste Daten aus den deutschen Ländern wie Nordrhein-Westfalen untermauern dies. Die Hoffnung steigt damit, dass auch die am frühen Nachmittag anstehenden gesamtdeutschen Verbraucherpreise noch stärker sinken. Entsprechend setzt der Markt auf künftig fallende Zinsen der EZB.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 64 Ticks auf 132,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,67 Prozent und das Tagestief bei 131,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 63.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures baut seine Gewinne aus und steigt um 118 Ticks auf 130,20 Prozent. Selbst der kurzlaufende Bobl-Futures gewinnt 37 Ticks auf 117,63 Prozent.

November 29, 2023 02:29 ET (07:29 GMT)