EUREX/Renten-Futures entspannt - Boden im Bund möglich

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Aussicht auf ein Zins-Top in den USA sorgt für gute Laune. Nach der Talfahrt der vergangenen Tage rechnen Händler mit einer Bodenbildung im Bund-Futures um die 135-Prozent-Marke. Allerdings unterstreichen sie, dass in Europa die Arbeit der EZB angesichts der deutlich höheren Inflation noch lange nicht erledigt sei. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 135,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,08 Prozent und das Tagestief bei 134,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 138,26 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,60 Prozent.

April 14, 2023 02:24 ET (06:24 GMT)