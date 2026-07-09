DAX 25.049 +0,6%ESt50 6.256 +0,8%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.912 +0,7%Euro 1,1439 +0,2%Öl 77,9 -2,0%Gold 4.105 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/Renten-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester auf allen Laufzeiten zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 19 Ticks auf 125,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,38 Prozent und das -tief bei 125,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.200 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 22 Ticks auf 106,94 Prozent - der Bobl-Future 11 Ticks auf 114,44 Prozent.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)

Werbung