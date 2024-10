EUREX/Renten-Futures etwas höher - Frankreich im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit marginalen Aufschlägen sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die Woche gestartet. Höhepunkt der Handelswoche ist die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag; kurzfristig steht jedoch die Reaktion auf den gesenkten Kreditausblick für Frankreich durch Fitch im Fokus. Sie könnte über eine Spread-Ausweitung deutsche Anleihen treiben und französische drücken.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 133,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,38 Prozent und das Tagestief bei 133,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.934 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 133,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 119,07 Prozent.

October 14, 2024 02:29 ET (06:29 GMT)