EUREX/Renten-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die Renten-Futures am Montagvormittag. Angesichts des "Bank-Holiday"-Feiertags in Großbritannien dürfte die Aktivität im Tagesverlauf geringer als sonst sein.

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Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 125,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das Tagestief bei 125,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.877 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 20 Ticks auf 108,78 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 115,41 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)