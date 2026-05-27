EUREX/Renten-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Druck stehe aber nicht dahinter, heißt es im Handel. Dies sei normal für die rechnerisch an den Ölpreis gekoppelten Kontrakte. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 22 Ticks auf 125,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,03 Prozent und das Tagestief bei 125,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 212.170 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 42 Ticks auf 109,06 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 13 Ticks auf 115,65 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)