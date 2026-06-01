EUREX/Renten-Futures etwas leichter - Blick auf EZB

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Nachrichtlich sei der Blick auf die EZB und vor allem auf deren Inflationsprognose gerichtet, heißt es im Handel. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 125,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,12 Prozent und das Tagestief bei 124,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.521 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 36 Ticks auf 107 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 114,28 Prozent.

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(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)