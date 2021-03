EUREX/Renten-Futures etwas leichter vor US-Notenbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Für den Tagesverlauf rechnen Händler mit keinen großen Bewegungen. Der Markt warte zunächst auf die US-Notenbank-Aussagen am Abend, die auf Änderungen in den künftigen Zinsschritten ("dot plot") schließen ließen. Vor 2023 rechnet der größte Teil der Marktteilnehmer mit keinen Zinserhöhungen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 9 Ticks auf 171,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,77 Prozent und das Tagestief bei 171,62 Prozent. Umgesetzt wurden rund 17.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 20 Ticks auf 207,86 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Ticks auf 135,12 Prozent.

March 17, 2021