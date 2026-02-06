DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 +0,7%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.637 -0,9%Euro1,1665 +0,1%Öl94,02 +2,2%Gold4.503 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Sandisk A411ZM Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Union kritisiert adidas wegen WM-Kindertrikot -- Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
DAX vor stabilem Start in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX vor stabilem Start in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/Renten-Futures fallen mit erneuten Öl-Inflationssorgen

01.06.26 08:39 Uhr

DOW JONES--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich am Montagmorgen die deutschen Renten-Futures. Da den US-Aussagen über einen bevorstehenden Vertrag mit dem Iran bislang keine Fakten gefolgt sind, legen die Ölpreise zu und damit auch die Inflationserwartungen. Entsprechend gibt es Druck auf Anleihen. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 41 Ticks auf 126,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,22 Prozent und das Tagestief bei 126,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.962 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 68 Ticks auf 109,42 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 26 Ticks auf 115,85 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)