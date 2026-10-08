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EUREX/Renten-Futures geben nach

DOW JONES--Mit Minuszeichen zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Dies dürften zumeist Absicherungen nach den Renditebewegungen vom Vorabend sein, heißt es im Handel. Die US-Bond-Auktion und das Fed-Protokoll hatten zunächst für Entspannung gesorgt, der Renditerückgang sei dann im späten Geschäft aber wieder zur Hälfte korrigiert worden. Nachhaltige Tendenzen seien aber erst mit Beginn des liquiden Kassahandels abzusehen.

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Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 120,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,97 Prozent und das Tagestief bei 120,66 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.370 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 12 Ticks auf 101,48 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 112,65 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

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