DAX 25.374 -0,1%ESt50 6.301 -0,0%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,05 +0,2%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 73.806 +0,5%Euro 1,1361 -0,1%Öl 106,9 +1,5%Gold 4.139 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/Renten-Futures gut behauptet

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 119,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,54 Prozent und das Tagestief bei 119,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.819 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 100,06 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 111,67 Prozent.

Werbung

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.