EUREX/Renten-Futures im Plus - BNY nennt Markt "zu entspannt"

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es am Mittwochmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Händler gehen aber für den Tagesverlauf von einem volatilen Geschäft aus. Erst nach den Aussagen der US-Notenbank am Abend gebe es wieder klare Rahmenbedingungen, heißt es. Das Überraschungspotenzial bei den Entscheidungen ist derweil hoch: So warnen die Strategen von BNY Mellon, dass der Markt viel zu entspannt sei. "Obwohl die Fed das Wort 'transitory' in den Ruhestand geschickt hat, glaubt der Markt noch immer daran", warnt BNY-Stratege John Velis.

Aktuell steigt der März-Kontrakt des Bund-Futures um 17 Ticks auf 174,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,56 Prozent und das Tagestief bei 174,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.460 Kontrakte. Der Buxl-Futures legt um 46 Ticks auf 217,22 Prozent zu. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 134,16 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 02:32 ET (07:32 GMT)