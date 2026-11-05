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EUREX/Renten-Futures im Plus - Rendite-Rückgang hält an

DOW JONES--Positiv blicken Händler am Renten-Markt weiter auf den Ausgang der US-Wahlen. "Aus der ganzen Zinskurve gehen weiter die Risikoprämien für einen weiteren Inflationsanstieg heraus", sagt ein Händler. Von den USA wird langfristig ein Ende des Schuldenanstiegs erwartet, und über den fallenden Ölpreis weniger Druck auf die Erzeugerpreise. Die Renditen dürften daher weiter global sinken.

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Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 32 Ticks auf 123,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,14 Prozent und das Tagestief bei 122,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 56.858 Kontrakte. Der Buxl-Futures gewinnt 38 Ticks auf 106,46 Prozent. Der Bobl-Futures erhöht sich um 18 Ticks auf 113,62 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)

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