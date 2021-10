EUREX/Renten-Futures im Plus - Warten auf US-Bonds

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Händler halten dies jedoch nur für eine temporäre Erholung, da der wegweisende US-Anleihemarkt nach dem Feiertag zu Wochenbeginn erst am Nachmittag in die Handelswoche startet. Schwächere Vorgaben von dort dürften dann auch in Europa belasten. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 168,86 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,91 Prozent und das Tagestief bei 168,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.889 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 200,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 134,64 Prozent.

October 12, 2021 02:29 ET (06:29 GMT)