EUREX/Renten-Futures kaum verändert - OAT läuft mit Bund

29.08.25 08:30 Uhr

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Anleihemärkte warten mit Spannung auf die Inflationstrends aus den USA. Am Nachmittag wird dort mit dem PCE-Index das wichtigste Preisbarometer für die US-Notenbank veröffentlicht. Sehr empfindlich dürften Europas Anleihen zudem auf Nachrichten aus Frankreich reagieren. "Aktuell hat sich die Lage um den Haushaltskonflikt etwas beruhigt", sagt ein Händler.

Bund-Futures und französische OATs würden seit zwei Tagen wieder parallel laufen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 129,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,7 Prozent und das Tagestief bei 129,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.714 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 114,4 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,5 Prozent.

August 29, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)