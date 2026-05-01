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EUREX/Renten-Futures legen auf allen Laufzeiten zu

27.05.26 08:31 Uhr

DOW JONES--Aufwärts über alle Laufzeiten geht es am Mittwoch mit den deutschen Renten-Futures. Die Entspannung beim Ölpreis lässt die Inflationsängste sinken und damit auch die Renditen. Beim Juni-Kontrakt des Bund-Futures geht es um 17 Ticks auf 126,16 Prozent nach oben. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das Tagestief bei 126,10 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.074 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures steigt um 18 Ticks auf 109,68 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 115,88 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)