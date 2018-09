EUREX/Renten-Futures legen nach deutschen Verbraucherpreisen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Klar im Plus sind die deutschen Renten-Futures am Donnerstag in den Handel gestartet. Bei den endgültigen Inflationsdaten aus Deutschland hat es keine Überraschung gegeben. Sie wurden genau im Rahmen der schon vorläufig veröffentlichten Daten bestätigt. Im August legten die Verbraucherpreise (CPI) damit um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Entsprechend zeigen sich die Renten-Futures über alle Laufzeiten im Plus. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 159,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,78 Prozent und das Tagestief bei 159,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.600 Kontrakte. Die langlaufenden Buxl-Futures steigen um 26 Ticks auf 174,76 Prozent.

September 13, 2018 02:19 ET (06:19 GMT)