EUREX/Renten-Futures leicht im Plus - Warten auf US-Preise

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht nach oben zeigen am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Märkte warten mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Aus Großbritannien wurde derweil ein monatlicher Rückgang der Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gemeldet, wohingegen Ökonomen ein ganz leichtes Plus erewartet hatten. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 135,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,16 Prozent und das Tagestief bei 134,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.229 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 137,52 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 118,25 Prozent.

DJG/mod/gos

August 14, 2024 02:32 ET (06:32 GMT)