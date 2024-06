EUREX/Renten-Futures leichter vor EZB-Entscheid

Heute im Fokus

Stellantis ruft 530.000 Autos zurück. Beschwerden gegen Meta wegen KI-Training mit Nutzerdaten eingelegt. Nemetschek übernimmt Softwarehersteller in den USA. SpaceX will vierten Test von 'Starship' starten. RATIONAL, TUI und TRATON steigen in MDAX auf. Investor verklagt Elon Musk wegen Insiderhandel. Best Buy will KI-fähige Computer anbieten. USA bremsen Chip-Exporte von NVIDIA und AMD.