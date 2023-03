EUREX/Renten-Futures leichter - Vor-Krisenniveau als Kursziel

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Vor der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung am Abend hält der Verkaufsdruck an, auch nachdem aus Großbritannien ein unerwarteter Anstieg der Verbraucherpreise berichtet wurde. Der Bund könne nun nach dem Bruch der Unterstützung bei 136 Prozent noch deutlich tiefer fallen, meint ein technisch orientierter Händler: "Bis 134 Prozent gibt es keine nennenswerte Unterstützung". Vor der Bankenkrise am 9.März habe der Kontrakt um 132 Prozent notiert und könnte angesichts der Entspannung um dieses Thema auch bis dahin zurückfallen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 47 Ticks auf 135,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,15 Prozent und das Tagestief bei 135,41 Prozent. Umgesetzt wurden rund 31.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 40 Ticks auf 142,08 Prozent, der Bobl-Futures 37 Ticks auf 117,59 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 03:36 ET (07:36 GMT)