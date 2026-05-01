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EUREX/Renten-Futures leichter vor US-Arbeitsmarkt

08.05.26 08:15 Uhr

DOW JONES--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Neben dem Schlagzeilenrisiko aus dem Nahen Osten steht der US-Arbeitsmarktbericht für April im Fokus. Hier wird vor allem auf Informationen zum Inflationsdruck geblickt. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 125,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,63 Prozent und das Tagestief bei 125,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.006 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 20 Ticks auf 108,82 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 16 Ticks auf 115,61 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)