EUREX/Renten-Futures mit leichten Minuszeichen

03.11.26 08:42 Uhr

DOW JONES--Mit Minuszeichen sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Die Koppelung vieler Handelssysteme an den Ölpreis treibe wieder die Inflationsprämie auf allen Laufzeiten und sorge für etwas Druck.

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Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 122,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,67 Prozent und das Tagestief bei 122,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.749 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 40 Ticks auf 105,68 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,30 Prozent.

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DJG/mod/ros

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November 03, 2026 02:43 ET (07:43 GMT)